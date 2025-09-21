Lazio - Roma, primo errore di Sozza: Ferguson graziato dall'arbitro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby è iniziato da pochi minuti ma già sono iniziate le prime polemiche. Evan Ferguson, centravanti della Roma, colpisce il difensore biancoceleste Mario Gila, il qualche rimane a terra per qualche minuto. L'attaccante scozzese è stato graziato dall'arbitro Sozza, come spiegato da Luca Marelli su Dazn: "Ferguson imprudente, manca il giallo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.