Lazio, la carica social di Anna Falchi: "It's the derby day!" - FOTO

A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby, l'attrice e showgirl di fede biancoceleste Anna Falchi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram. La Falchi ha mostrato di essere pronta per la stracittadina, indossando un papillon della Lazio e accompagnando il video con la descrizione: "It's the derby day".

