Lazio - Torino, le probabili formazioni: Sarri fa i conti con gli infortuni

L'ultima prima della sosta per le nazionali. La Lazio ritrova all'Olimpico il suo ex Baroni, ora allenatore del Torino. È pronto a sfidarlo Sarri, costretto ancora a fare i conti con le assenze come a Marassi. Sicuramente mancheranno Guendouzi (squalificato), Rovella (frenato dalla pubalgia, per ora non si opera), Dele-Bashiru (infortunato e fuori lista) e Vecino (ancora non al meglio, potrebbe rientrare dopo la sosta), a cui si sono aggiunti Marusic (problema muscolare al flessore) e Pellegrini (distrazione al collaterale del ginocchio destro). Almeno rientrerà Belahyane, che ha scontato l'espulsione rimediata nel derby, mentre Lazzari cercherà in extremis di tornare tra i convocati. In difesa, di fronte a Provedel, i dubbi maggiori sono sulle fasce: potrebbe esserci spazio per Hysaj a destra e Nuno Tavares a sinistra, con Gila e Romagnoli a completare il reparto al centro. A centrocampo l'emergenza continua, per questo Cataldi e Basic sono di nuovo favoriti per giocare dal primo minuto. Sulle fasce vanno verso la conferma sia Cancellieri a destra che Zaccagni a sinistra, così come al centro Dia (più di Pedro) in tandem con Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Belahyane, Farcomeni, Pinelli, Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Dembele; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All.: Baroni.

