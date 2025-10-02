Ex Lazio | Milinkovic, Di Livio: "È un giocatore offensivo, la Juve ne ha tanti e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Da settimane ormai si parla di un possibile ritorno in Serie A di Milinkovic, l'ex Lazio è stato accostato alla Juventus. Sull'argomento, nel corso del suo intervento a TMW, si è espresso Di Livio che ha consigliato così la società bianconera: "Milinkovic è un giocatore offensivo e la Juventus ne ha già tanti. Ci vorrebbe un altro centrocampista, ma uno con le qualità di Locatelli".

