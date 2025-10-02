Lazio, Belahyane ancora fuori dal Marocco. E per la Coppa d'Africa...

Sono state diramate le convocazioni del Marocco per le amichevoli contro Bahrain e Congo. Nella lista del ct Regragui non è presente, per l'ennesima volta, Reda Belahyane. L'ultima chiamata per il centrocampista della Lazio risale praticamente a un anno fa, a novembre 2024, senza nemmeno scendere in campo. Salvo clamorose sorprese, quindi, l'ex Verona dovrebbe rimanere fuori anche dall'elenco del Marocco per la Coppa d'Africa (che avrà inizio il prossimo 21 dicembre) rimanendo a Formello.

