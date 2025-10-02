UFFICIALE | La FIFA ha preso una decisione in merito alla sospensione di Israele: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il Consiglio della Fifa, che si è svolto nella giornata odierna, ha deciso di non sospendere Israele: “La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari” La FIFA invoca comunque la pace”.

“Alla FIFA, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri vanno a coloro che soffrono nei numerosi conflitti che esistono oggi nel mondo e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere in questo momento è quello di pace e unità”, queste le parole di Gianni Infantino.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.