Lazio - Torino, scelto l'arbitro del match: la sestina completa

Sarà Marco Piccinini l'arbitro di Lazio - Torino, gara in programma per sabato 4 ottobre alle ore 15 e valida per la sesta giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Capaldo e Laudato; il quarto uomo sarà Marinelli; al VAR invece ci sarà Ghersini, con Chiffi AVAR. Di seguito la squadra arbitrale completa.

Arbitro: Piccinini;

Assistenti: Capaldo - Laudato;

IV Uomo: Marinelli;

VAR: Ghersini;

AVAR: Chiffi.

