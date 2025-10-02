Serie A, classifica marcatori aggiornata: Pulisic non si ferma!

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa la quinta giornata di Serie A. Allegri ha vinto lo scontro con Conte, mandando un chiaro messaggio per la lotta scudetto. La Roma continua a pedalare, la Lazio si rialza e dimostra di poter vincere e convincere nelle avversità. Non vanno oltre l'1-1 Juventus e Atalanta, l'Inter vince a Cagliari e il Torino cade a Parma, con Baroni che adesso si gioca il posto. Per quanto riguarda i marcatori, Pulisic continua a segnare, così come Orsolini, Paz e De Bruyne. Le categorie iniziano a delinearsi...

Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:

C. Pulisic 4

M. Thuram 3

N. Paz 3

R. Orsolini 3

K. De Bruyne 3

M. Zaccagni 2

H. Calhanoglu 2

C. De Ketelaere 2

M. Pellegrino 2

N. Krstovic 2

V. Castellanos 2

R. Mandragora 2

D. Vlahovic 2

A. Belotti 2

F. Baschirotto 2

K. Sulemana 2

K. Davis 2

M. Soulé 2

J. Addai 1

V. Adzic 1

A. Dovbyk 1

A. Atta 1

A. Bastoni 1

S. Beukema 1

F. Bonazzoli 1

F. Camarda 1

A. Bonny 1

I. Bravo 1

S. Castro 1

L. Coulibaly 1

W. Cheddira 1

T. Gabriel 1

F. Conceição 1

P. Cutrone 1

J. David 1

B. Dia 1

F. Dimarco 1

J. Cabal 1

A. Douvikas 1

D. Dumfries 1

L. Martinez 1

C. Ekuban 1

C. Ngonge 1

M. Cancellieri 1

M. Ellertsson1

A. Fadera 1

M. Felici 1

Y. Fofana 1

Wesley 1

B. Gilmour 1

M. Guendouzi 1

R. Höjlund 1

L. Kelly 1

A. Laurienté 1

M. Kempf 1

F. Pio Esposito 1

R. Loftus-Cheek 1

I. Koné 1

L. Lucca 1

S. Luperto 1

L. Martínez 1

S. McTominay 1

Y. Mina 1

L. Modric 1

K. N’Dri 1

M. Pasalic 1

S. Pavlovic 1

L. Pellegrini 1

Lorran 1

A. Pinamonti 1

L. Ranieri 1

G. Scalvini 1

J. Odgaard 1

G. Scamacca 1

S. Serdar 1

A. Saelemaekers 1

G. Simeone 1

L. Spinazzola 1

F. Terracciano 1

T. Kristensen 1

K. Thuram 1

F. Vázquez 1

K. Yildiz 1

N. Zalewski 1

Z. Anguissa 1

D. Berardi 1

M. De Luca 1

M. Nzola 1

G. Orban 1

E. Iannoni

