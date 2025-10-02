Serie A, classifica marcatori aggiornata: Pulisic non si ferma!
Si è conclusa la quinta giornata di Serie A. Allegri ha vinto lo scontro con Conte, mandando un chiaro messaggio per la lotta scudetto. La Roma continua a pedalare, la Lazio si rialza e dimostra di poter vincere e convincere nelle avversità. Non vanno oltre l'1-1 Juventus e Atalanta, l'Inter vince a Cagliari e il Torino cade a Parma, con Baroni che adesso si gioca il posto. Per quanto riguarda i marcatori, Pulisic continua a segnare, così come Orsolini, Paz e De Bruyne. Le categorie iniziano a delinearsi...
Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:
C. Pulisic 4
M. Thuram 3
N. Paz 3
R. Orsolini 3
K. De Bruyne 3
M. Zaccagni 2
H. Calhanoglu 2
C. De Ketelaere 2
M. Pellegrino 2
N. Krstovic 2
V. Castellanos 2
R. Mandragora 2
D. Vlahovic 2
A. Belotti 2
F. Baschirotto 2
K. Sulemana 2
K. Davis 2
M. Soulé 2
J. Addai 1
V. Adzic 1
A. Dovbyk 1
A. Atta 1
A. Bastoni 1
S. Beukema 1
F. Bonazzoli 1
F. Camarda 1
A. Bonny 1
I. Bravo 1
S. Castro 1
L. Coulibaly 1
W. Cheddira 1
T. Gabriel 1
F. Conceição 1
P. Cutrone 1
J. David 1
B. Dia 1
F. Dimarco 1
J. Cabal 1
A. Douvikas 1
D. Dumfries 1
L. Martinez 1
C. Ekuban 1
C. Ngonge 1
M. Cancellieri 1
M. Ellertsson1
A. Fadera 1
M. Felici 1
Y. Fofana 1
Wesley 1
B. Gilmour 1
M. Guendouzi 1
R. Höjlund 1
L. Kelly 1
A. Laurienté 1
M. Kempf 1
F. Pio Esposito 1
R. Loftus-Cheek 1
I. Koné 1
L. Lucca 1
S. Luperto 1
L. Martínez 1
S. McTominay 1
Y. Mina 1
L. Modric 1
K. N’Dri 1
M. Pasalic 1
S. Pavlovic 1
L. Pellegrini 1
Lorran 1
A. Pinamonti 1
L. Ranieri 1
G. Scalvini 1
J. Odgaard 1
G. Scamacca 1
S. Serdar 1
A. Saelemaekers 1
G. Simeone 1
L. Spinazzola 1
F. Terracciano 1
T. Kristensen 1
K. Thuram 1
F. Vázquez 1
K. Yildiz 1
N. Zalewski 1
Z. Anguissa 1
D. Berardi 1
M. De Luca 1
M. Nzola 1
G. Orban 1
E. Iannoni
