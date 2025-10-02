Lazio, gol e corsa sulle fasce: Cancellieri e Zaccagni ora sono decisivi

RASSEGNA STAMPA - Dietro il convincente successo contro il Genoa c'è l'importante contributo di Matteo Cancellieri e Mattia Zaccagni. Nell'inedito 4-4-2 sarriano, i due esterni hanno arretrato il proprio punto di partenza, risultando protagonisti nella manovra biancoceleste e decidendo la gara con un gol a testa.

Chi si è preso la scena più di tutti è stato Matteo Cancellieri che, oltre a realizzare la sua prima rete con la Lazio dopo appena quattro minuti, ha offerto una prova di grande sacrificio, contribuendo in maniera determinante, con corse a tutta fascia e ripiegamenti, al successo dei capitolini. Mandato a Empoli e Parma per crescere, il classe 2002 è tornato più maturo e sta sfruttando la sua nuova chance in biancoceleste, favorita anche dalla mononucleosi di Isaksen per dimostrare le sue qualità.

A chiudere la sfida di Marassi, poi, è stato Mattia Zaccagni, che è tornato a segnare lontano dall'Olimpico dopo ben sei mesi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, con Sarri l'Arciere può tornare a incidere con i suoi gol, visto che proprio con il tecnico toscano visse la sua migliore annata a lovello realizzativo (10 reti). Dopo una seconda parte di stagione opaca con Baroni e l'operazione per la pubalgia, Zac sta pian piano tornando a pieno regime e con Cancellieri può essere il valore aggiunto di questa Lazio, che grazie alle loro accelerazioni può ritrovare brillantezza.

