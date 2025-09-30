Lazio, Isaksen al ct della Danimarca: "Sono pronto!". Il retroscena dopo il Genoa

Isaksen è tornato tra i convocati della Danimarca. Un po' a sorpresa, visti i pochi minuti giocati con la Lazio in questo inizio di stagione, il danese è stato richiamato in Nazionale. Il ct Riemer stravede per lui e per questo, nonostante non sia ancora al meglio dopo essere guarito dalla mononucleosi, l'ha voluto in squadra per i prossimi impegni di ottobre.

Proprio l'allenatore della rappresentativa scandiava, ai microfoni di Viaplay, ha svelato un retroscena avvenuto dopo Genoa - Lazio. Tra i due infatti c'è stato un contatto al termine della gara di Marassi, dove Riemer ha chiesto al classe 2001 come stesse per un'eventuale convocazione per la sosta di ottobre.

"Brian, sono pronto, ca**o", sarebbe stata la risposta del giocatore. "Sinceramente speravo giocasse più minuti con la Lazio, e so che anche lui ci sperava", ha poi aggiunto il ct danese. Dopo mesi complicati Isaksen è pronto a tornare davvero in campo, almeno in Nazionale.

