Roma, Garcia torna sul derby: "Il gol di Pellegrini alla Lazio mi ha reso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rudi Garcia, ex allenatore di Napoli e Roma, ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di questa sera tra Lille e Roma, due sue ex squadre. Tra i vari temi, Garcia si è soffermato anche sul valore della Roma e sul derby vinto dai giallorossi grazie al gol di Lorenzo pellegrini. Ecco di seguito le sue parole:

"Roma squadra solida, che deve ancora esprimere il suo potenziale. Davanti Dybala è speciale ma è spesso fuori e mi sembra che Ferguson e Dovbyk non abbiano ancora raggiunto la forma migliore. Ma sono contento per il mio Pellegrini (che esordì in A proprio con Rudi, ndr), il gol alla Lazio mi ha reso felicissimo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.