Mattei: "La Lazio ha bisogno di soldi. Isaksen va recuperato..."

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha parlato dei problemi economici della società biancoceleste, ma anche delle certezze che Sarri sta pian piano scoprendo. Ecco di seguito le sue parole: "Ormai credo sia evidente e lampante che la Lazio abbia bisogno di soldi e non sa dove e come trovarli. Se parlassimo con Lotito direbbe che è tutto ok e i conti vanno bene".

CANCELLIERI - "Primo gol molto bello, ha dato via al secondo e poi ha messo lo zampino anche sul terzo. Serve continuità da parte sua e della squadra. Tuttavia la risorsa Isaksen va recuperata perché c’è bisogno di tutti. Potrebbe essere uno stimolo reciproco il ballottaggio tra i due, sana concorrenza".

CERTEZZE - "La Lazio al momento ha due certezze a centrocampo, Rovella e Guendouzi: se il primo tra un mese dovesse operarsi, scatterebbe l’emergenza perché gli altri non sono sullo stesso livello".