Lazio, Sarri si affida a Castellanos: gol e assist per rialzare i biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - In un inizio di stagione complicato per la Lazio, Sarri si affida a Castellanos. Nelle prime cinque partite stagionali, il Taty si è messo in luce grazie a prestazioni di alto livello, l'ultima sfoderata a Marassi, dove, come contro il Verona, ha messo a referto una rete e un passaggio vincente. In questa Serie A, solo Christian Pulisic è stato capace di replicare due volte l'accoppiata gol e assist, segnale che l'argentino è un centravanti capace di incidere non necessariamente andando a segno.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in 5 delle 7 reti bianocelesti in campionato c'è lo zampino di Castellanos, che fin qui ha totalizzato due gol e tre assist. Il Taty ha un peso specifico del 71% nelle marcature della Lazio e solo Nico Paz del Como con sei partecipazioni attive (3 gol e 3 assist) è stato più decisivo nel rendimento offensivo della propria squadra. A riprova del suo grande inizio di stagione, inoltre, c'è il fatto che Castellanos è attualmente primo nella classifica degli assist-man, a quota 3 come Krstovic, Yildiz e proprio Nico Paz.

Castellanos, dunque, è ormai più di un semplice realizzatore. Nel gioco della Lazio è una pedina cruciale, che dialoga con la squadra, apre spazi e fa fare gol ai compagni. In una stagione iniziata in salita, Sarri sa il Taty può spostare tanto e, dopo prestazioni come quella contro il Genoa, sa di potercisi aggrappare per provare a risollevare le sorti dei biancocelesti.

