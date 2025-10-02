Ex Lazio | Milinkovic torna in Italia: era a Napoli per seguire il fratello - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno in campo, l'altro sugli spalti. I fratelli Milinkovic-Savic si sono riuniti, almeno per qualche ora, in Italia. Vanja era al Maradona per difendere i pali della porta del Napoli contro lo Sporting Lisbona in Champions League; mentre Sergej, ex centrocampista della Lazio e ora all'Al-Hilal, era allo stadio a seguirlo, come riportato da Il Corriere dello Sport. Di seguito la foto.

