Lazio, Lotito in chiusura per lo sponsor: tutti i dettagli su annuncio e cifre

RASSEGNA STAMPA - Dopo aver annunciato la partnership con ABCVIP, sito di scommesse filippino, Lotito potrebbe chiudere per un nuovo main sponsor. Dopo che le trattative con una Tech Company e Air China non sono andate in porto, il patron biancoceleste potrebbe, infatti, accettare l'offerta a ribasso della compagnia aerea Aeroitalia (presto diventerà Aeritaly).

A riportarlo è Il Messaggero, che scrive come Lotito sarebbe ora pronto ad accontentarsi di un'offerta da 5 milioni, ma si starebbe ancora guardando intorno per cercare di meglio. A prescindere da quale sarà lo sponsor, il presidente conta di chiudere e annunciarlo il 14 ottobre, il giorno prima di riunirsi per la fotografia del bilancio.

