Lazio, si ferma anche Marusic: sarà valutato. E ora la Nazionale...

Un altro infortunio in casa Lazio. Si è fermato anche Marusic, che contro il Genoa ha chiesto il cambio dopo aver servito l'assist a Castellanos. A Marassi il terzino ha accusato un problema muscolare al flessore che nei prossimi giorni sarà valutato. Per questo con ogni probabilità salterà la prossima gara di campionato contro il Torino, oltre ai prossimi impegni con la sua Nazionale. Il Montenegro, infatti, l'aveva già convocato per le gare di ottobre, ma non partirà e rimarrà a Formello per recuperare dal suo infortunio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 30/09