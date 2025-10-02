Lazio, Isaksen riparte dalla Danimarca: ecco la chance per rilanciarsi

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen vuole voltare pagina: la convocazione con la Danimarca rappresenta per lui un’occasione per rilanciarsi e riguadagnare il posto da titolare nella Lazio. Fin qui lo scarso minutaggio con Sarri, unito agli effetti debilitanti della mononucleosi che lo avevano fatto perdere peso, hanno frenato il suo inserimento. Il tecnico biancoceleste lo considera ancora non pronto: "Il suo primo allenamento è stato il 3 settembre, va considerato come gli altri il 20 luglio", aveva spiegato prima della trasferta contro il Sassuolo. Isaksen ha avuto solo qualche minuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi panchina contro Roma e Genoa.

Nonostante questo, il ct danese Brian Riemer ha deciso di puntare su di lui e per l’ala destra, quindi, la nazionale diventa anche un’opportunità per migliorare la condizione atletica e ritrovare fiducia. In sua assenza, a prendere il posto da titolare è stato Matteo Cancellieri, ormai in netto vantaggio. L’esterno romano ha lasciato il segno a Genova e sta confermando la sua crescita: i tifosi lo apprezzano molto, sui social lo considerano il titolare naturale. I numeri parlano chiaro: come riporta la Repubblica, 80% di passaggi completati, 8 tiri verso la porta avversaria (media 2,38 a partita) e ottimi dati in fase difensiva, con intercettazioni e duelli vinti tra i migliori tra pari ruolo nei principali campionati europei.

