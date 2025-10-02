Torino, Baroni in difficoltà contro la Lazio: si ferma un difensore e un altro è in dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno all’Olimpico rappresenta per il Torino un passaggio simbolico: proprio nella capitale, contro la Roma, Marco Baroni ha ottenuto l’unico successo stagionale. Oggi il momento è più grigio, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, ma nonostante le difficoltà, l’allenatore non vuole presentarsi contro la sua ex squadra in condizioni peggiori e punta a ritrovare fiducia in un ambiente che gli aveva già sorriso.

Le notizie dall’infermeria però complicano la situazione. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Ismajli si è fermato a Parma, uscendo nel finale di gara: gli esami hanno evidenziato una distrazione parziale del semitendinoso della coscia destra. Lo stop previsto è di circa venti giorni, quindi il difensore salterà sicuramente la sfida con la Lazio. Un’assenza pesante che potrebbe spingere Baroni a rivedere il modulo già a partire da sabato. In difesa non è al meglio neanche Biraghi, mentre Anjorin continua a lavorare a parte: il suo rientro è programmato dopo la sosta.

