Lazio, Cataldi sempre più nella storia: 250 presenze e Nesta nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Da esubero da cedere a basso costo ad ancora di salvezza in un momento di grande difficoltà. Nel giro di un anno, lo status di Danilo Cataldi in questa Lazio si è evoluto non poco. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, il regista è stato confermato nella rosa a disposizione di Sarri, tenendo in piedi contro il Genoa un centrocampo martoriato da infortuni e squalifiche post derby. Contro il Torino, giocherà la sua seconda partita da titolare di fila, dopo aver già raggiunto a Marassi quota 250 presenze in biancoceleste.

Dopo essere entrato alla grande nella stracittadina, sfiorando con uno sciagurato palo il clamoroso pareggio, a Genova Cataldi si è rimesso in luce, facendo su e giù per il campo e correndo ben 11,405 km, più di ogni altro giocatore in campo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, contro i granata Danilo toccherà disputerà la sua 251esima gara con la Lazio, andando a -10 da Nesta (fermo a 261), il primo romano nella classifica di presenze all-time del club. Chi lo affiancherà al centro del campo è ancora da vedere, ma ciò che è certo è che, dopo che la sua avventura in biancoceleste sembrava essere terminata, Cataldi ha intenzione di continuare a scrivere nuovi capitoli di questa storia d'amore.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.