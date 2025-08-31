Lazio-Verona, Guendouzi a DAZN: "Col Como abbiamo giocato come bambini"

Oltre alle parole del Taty sono arrivate quelle di Matteo Guendouzi, che ha aperto le marcature di Lazio-Verona. Ai microfoni di DAZN, il francese ha commentato il successo dei suoi: "Molto importante per me fare gol, sono un centrocampista e devo segnare di più. Ovviamente, la cosa più importante la vittoria della squadra, anche perché è il primo successo dopo sette mesi in casa. Ancora di più dopo la partita contro il Como, dove abbiamo giocato come bambini. Che assist ha fatto il Taty? Sì, bellissimo, però abbiamo bisogno ancora di più del Taty, può fare ancora più gol e assist".

