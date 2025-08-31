Lazio, Sarri a LSC: "L'Olimpico mi era mancato. Volevo solo vincere per i tifosi"

La Lazio torna a vincere: netto 4-0 al Verona, con gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Nel post partita ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole: "Tornare a vincere in casa era l'aspetto che mi premeva di più, era un qualcosa che gravava sui ragazzi e su tutta la nostra gente. È pesante per tutti non avere una soddisfazione in casa per così tanto tempo. È stata una molla per la squadra".

"Il Taty? Secondo me ha più gol in canna dell'anno scorso, deve imparare a fare quelli brutti. Se fa dei passi in avanti su quello può crescere nei numeri. Stasera ha fatto anche un paio d'assist di livello esteticamente elevato, queste cose le ha nel dna. Guendouzi? Non ha mai segnato tanto in carriera, qualcosa in più dei 2/3 che fa solitamente li può fare".

"Provedel l'ho ritrovato un po' sottotono all'inizio, poi è cresciuto. Spero sia destinato a tornare velocemente a tornare quello di qualche anno fa. Tutto questo mi era mancato moltissimo, me la sono goduta poco. Nella testa volevo solo riportare la vittoria a questa gente".

