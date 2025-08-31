Lazio, la Serie A esalta Castellanos: "Ma che assist ha fatto!'" - VIDEO
Il Taty Castellanos ha deciso di prendersi l'Olimpico e di fare impazzire i tifosi. L'argentino non solo ha messo lo zampino sia nella prima rete di Guendouzi che nel raddoppio di Zaccagni ma, in occasione della rete del capitano della Lazio, ha fornito al numero 10 un assist di rabona mostrando, ancora una volta, le sue qualità tecniche.
Anche la Serie A ha voluto celebrare il gesto tecnico dell'attaccante con un post social: "Ma che assist ha fatto il Taty Castellanos?".
