Lazio - Verona, Castellanos si sblocca: l'esultanza dopo il gol - VIDEO

Castellanos, finalmente! L'argentino si è sbloccato, ha trovato il gol che mancava da tempo portando ancora in vantaggio la Lazio contro il Verona. L'attaccante, dopo aver confezionato un assist incredibile per Zaccagni, è andato in rete sfruttando un calcio di punizione battuto da Rovella. L'esultanza sfrenata, sentitissima, appena la palla ha toccato la rete è stata ripresa dalla società che l'ha poi condivisa sui social accompagnata dall'emoticon della faccia con gli occhi a cuoricino.

