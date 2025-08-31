Lazio-Verona, piccoli Taty-gol crescono: l'omaggio della Serie A - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Piccoli Taty-gol crescono. Questa sera contro il Verona Castellanos ha siglato una rete importante, con cui s'è sbloccato dopo il digiuno nel pre-campionato. Appena superato Montipò, l'argentino ha esultato con la consueta "Taty-mask", immediatamente "copiata" dai tifosi presenti all'Olimpico. Grandi e piccoli. Sul profilo Instagram della Serie A è stata mostrata la foto di un piccolo sostenitore biancoceleste, che si è cimentato nella medesima esultanza di Castellanos. Il video, che contribuisce a sottolineare la grande vicinanza del popolo biancoceleste alla squadra, ha già ricevuto parecchi commenti e like.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.