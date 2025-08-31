Calciomercato Lazio | Insigne, ora ci pensa il Parma: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Parma punta Lorenzo Insigne. L'esterno è rimasto svincolato dopo l'esperienza in MLS con il Toronto e ora vuole tornare in Italia. Nei mesi scorsi ci ha pensato la Lazio, bloccata però sul mercato e senza possibilità di tesserare nuovi giocatori. Per questo ora, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci starebbe pensando la squadra di Cuesta.
