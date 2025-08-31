Verona, Zanetti: "Siamo stati presuntuosi. Nuno Tavares va al doppio degli altri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla partita, la Lazio è una squadra forte ma noi siamo stati troppo leggeri. Oggi qualche alibi generale lo abbiamo, ma l’errore è stato nell’atteggiamento. Abbiamo sbagliato, messo da subito la partita su un binario difficile. Ora dobbiamo rimanere lucidi e analizzare bene cosa non è andato. Dobbiamo fare in modo che questa sconfitta ci dia qualcosa di positivo per il futuro. Siamo stati presuntuosi, non ce lo possiamo permettere. Per salvarci non possiamo mai sbagliare l’atteggiamento. Nei primi dieci minuti gli attaccanti della Lazio hanno fatto quello che volevamo, così poi diventa difficile. Nella partita comunque ho visto delle buone azioni. Le mie scelte? Contro Tavares potevo mettere chiunque, ma tanto va al doppio degli altri".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.