Lazio - Verona, cori d'amore per Sarri: il saluto alla Curva Nord

La Lazio vola in casa contro il Verona. A fine primo tempo la squadra di Sarri è avanti per 3-0 grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni e Castellanos. Proprio poco prima dell'intervallo, la Curva Nord ha richiamato Maurizio Sarri con un coro; immediata la sua risposta, che ha salutato e ringraziato i tifosi biancocelesti con un applauso. Il popolo laziale e il Comandante sono di nuovo insieme.

