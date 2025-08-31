Verona, Zanetti a DAZN: "Sbagliato l'approccio. E la Lazio è una grande squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Battuta d'arresto per il Verona, all'Olimpico contro la Lazio. Dopo il pareggio con l'Udinese all'esordio, è arrivata la pesante sconfitta contro i biancocelesti. Quattro gol che non sono stati digeriti da Zanetti, allenatore gialloblù, intervenuto ai microfoni di DAZN: "Troppa Lazio o troppo poco Verona? La Lazio ha fatto il suo, da grande squadra qual è, ma noi oggi abbiamo sbagliato completamente l’approccio. I primi venti minuti hanno indirizzato la partita. Siamo una squadra rinnovata, la settimana scorsa abbiamo fatto una grande partita, con grande solidità, oggi il contrario".

"Dobbiamo passare anche da queste giornate per crescere, in Serie A non bisogna mai sbagliare l’atteggiamento. Questa partita va analizzata, non dimenticata. Vanno migliorati gli errori che abbiamo fatto, che sono stati tanti. Un passo indietro rispetto alla scorsa settimana, ma siamo all’inizio e alti e bassi ci possono stare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.