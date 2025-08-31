Lazio - Verona, Pedro prende la fascia di capitano: l'episodio con Marusic
Capitano per qualche minuto. In Lazio - Verona la fascia se l'è presa anche Pedro. Dopo l'uscita di Zaccagni era finita sul braccio di Marusic, che una volta sostituito da Sarri l'ha passata proprio allo spagnolo per gli ultimi scampoli di partita. Un bel riconoscimento per uno dei leader e dei giocatori più importanti. della squadra.
