MOVIOLA | Lazio - Verona, Crezzini amministra. Ma mancano i cartellini

La Lazio risponde presente. Netto 4-0 della squadra di Sarri al Verona, sotto nel punteggio sin da inizio gara. Decisivi i gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. L'arbitro Valerio Crezzini della Sezione di Siena ha amministrato senza troppi problemi la partita. Da segnalare solamente la mancanza di cartellini gialli: in più di un'occasione avrebbe potuto ammonire soprattutto i giocatori di Zanetti. Per il resto è stato un dominio biancoceleste.

SECONDO TEMPO

90'+2 - Finisce qui. La Lazio vince 4-0 grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

90' - Due minuti di recupero.

85' - Brutto colpo da dietro di Nunez a Pedro. Come in tutta la partita, Crezzini fischia ma non estrae il cartellino giallo, sbagliando.

81' - Regolarissimo anche il quarto gol della Lazio. Pellegrini imbecca Belahyane, pescato in posizione regolare, e Dia conclude a rete. Tutto buono: è 4-0.

80' - Frese ferma Cancellieri: Crezzini concede il calcio di punizione, ma ancora una volta non ammonisce.

71' - Nunez bracca Rovella e fa fallo. Ma l'arbitro ancora non estrae il giallo. Nuovo fallo ancora del difensore del Verona, questa volta su Castellanos. Anche qui Crezzini sbaglia e non mostra l'ammonizione.

69' - Cambia giustamente la decisione di Crezzini sul possibile calcio d'angolo per il Verona: Provstgaard era riuscito a guadagnarsi la rimessa dal fondo. Scelta corretta anche dall'assistente di linea.

62' - Annullato il quarto gol della Lazio, segnato da Guendouzi. Sullo scambio tra Nuno Tavares e Rovella su calcio d'angolo, il portoghese era in fuorigioco. Per questo Crezzini ha annullato giustamente la rete.

49' - Nuovo fallo da parte del Verona, con Al-Musrati che colpisce duramente Zaccagni. Continuano a mancare i cartellini da parte di Crezzini.

PRIMO TEMPO

45' - Il primo tempo finisce 3-0 per la Lazio e senza minuti di recupero.

44' - Altro abbaglio di Crezzini: Serdar inciampa e stende da dietro Cancellieri al limite dell'area di rigore. Per l'abritro, incredibilmente, non è nemmeno fallo.

41' - Regolarissimo anche il terzo gol della Lazio. Non c'è fallo su Montipò, uscito a vuoto sul cross su punizione di Rovella con il Taty Castellanos insacca in rete. È 3-0.

40' - Nuovo colpo irregolare di Ebosse, in quest'occasione su Castellanos. Manca l'ammonizione per il difensore del Verona.

39' - Crezzini fischia fallo sull'intervento di Tcham su Zaccagni, vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Anche in questo caso, però, non estrae il cartellino giallo.

36' - Altro colpo irregolare di un difensore del Verona, questa volta di Ebosse. C'è il fallo, ma ancora non l'ammonizione.

34' - Spinta di Nelsson ai danni di Castellanos. L'arbitro fischia fallo, ma ancora non estrae nessun cartellino giallo.

23' - Altro intervento duro ma sul pallone di Gila. Questa volta, giustamente, Crezzini lascia correre.

12' - Tutto regolare anche sul secondo gol della Lazio. Uno-due perfetto tra Zaccagni e Castellanos, con il capitano che conclude a rete. L'argentino è di nuovo in posizione regolare. 2-0 confermato.

9' - Errore di Crezzini sulla scivolata di Gila in ripiegamento. Lo spagnolo prende solo il pallone, ma l'arbitro per assurdo fischia fallo.

8' - Contatto in area di rigore per una piccola spinta tra Nunez e Castellanos: l'arbitro lascia correre, non c'è nulla.

3' - Vantaggio della Lazio. Tutto regolare sul gol di Guendouzi: lancio di Rovella, sponda di Castellanos e tiro preciso del francese. Nulla da segnalare per Crezzini: regolare la posizione del Taty in partenza, lo tiene in gioco Ebosse. Confermato l'1-0.

