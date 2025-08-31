Lazio - Verona, la carica di Nord e Tevere: "Non si faccia un passo indietro!" - FT

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano pochi minuti all'inizio di Lazio - Verona. In attesa dell'ingresso in campo delle squadre, in Curva Nord e in Tribuna Tevere sono apparsi due striscioni per caricare la squadra di Sarri in vista della partita e soprattutto della stagione. Questo è il primo messaggio: "Bisogna credere con dedizione in ciò che si fa, dovete obbedire al comando di chi è rimasto su quella panchina. Avete l'obbligo di combattere per la Lazio e per la sue gante. Non si faccia un passo indietro, non si ceda neanche un metro!". Questo il secondo: "Saremo felici o saremo tristi. Che importa? Saremo uno accanto all'altro. E questo deve essere, questo è l'essenzionale"

