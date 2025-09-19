Luis Alberto sui rinnovi: “Certe cose alla Lazio non cambieranno mai…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rebus rinnovi. Il mercato bloccato imposto alla Lazio non ha fermato solo ogni possibilità di fare acquisti, ma anche tutte le trattative sui nuovi contratti. Lo sa bene Luis Alberto, che più volte nella sua esperienza in biancoceleste ha avuto problemi di questo tipo con la società: "Io quando mi stancavo delle parole non mantenute, non mi presentavo", ha spiegato ai taccuini de Il Messaggero.

La sua reazione era per una questione di rispetto e non per soldi, come ha detto lui stesso. "Non si cambiano gli accordi di giorno in giorno, i giocatori a lungo andare si stufano. Ma queste cose lì non cambieranno mai", ha concluso.

