Ex Lazio | Luis Alberto e l’incontro con Milinkovic: “Ecco di cosa abbiamo parlato”

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Si sono ritrovati, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Nell'ultima partita di AFC Champions League tra Al Duhail e Al-Hilal si sono sfidati i due ex centrocampisti della Lazio, che dopo il triplice fischio si sono scattati una foto insieme al loro vecchio staff biancoceleste nello spogliatoio.

"Non ci vedevamo da tanto. Con Sergej siamo molto amici. Abbiamo parlato della famiglia e di come si sente in Arabia. È felice, ma quest’anno gli scade il contratto. Può ancora giocare dove vuole", ha raccontato lo spagnolo ai taccuini de Il Messaggero. Un incontro molto lieto per entrambi, quindi, sempre nel segno della Lazio.

