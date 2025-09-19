Calciomercato Lazio | Quale futuro per Milinkovic? Luis Alberto svela tutto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de Il Messaggero, Luis Alberto ha raccontato anche del recente incontro con Sergej Milinkovic-Savic. I due si sono affrontati nella gara tra Al Duhail e Al-Hilal valida per l'AFC Champions League e nel parlare del suo ex compagno ai tempi della Lazio, il Mago si è soffermato anche sul futuro del serbo.

"Non ci vedevamo da tanto. Con Sergej siamo molto amici. Abbiamo parlato della famiglia e di come si sente in Arabia. È felice, ma quest’anno gli scade il contratto. Può ancora giocare dove vuole".

