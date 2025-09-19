Lazio, Luis Alberto sul mercato bloccato: “Ora è difficile, io sarei arrabbiato!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'unica squadra in Serie A a non poter fare mercato. La Lazio ha vissuto un'estate assurda, senza la possibilità di fare nuovi acquisti, e quindi bloccando praticamente qualsiasi tipo di cessione. Una situazione surreale, che ai taccuini de Il Messaggero ha commentato l'ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto, ora all'Al Duhail. Queste le sue parole: "Per un nuovo allenatore è difficile, io sarei arrabbiato, ma tanto sia per il tecnico che i tifosi sarebbe una guerra persa. Si può solo attendere gennaio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.