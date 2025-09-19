Lazio, Luis Alberto sul derby: “Contro Gasperini è dura. Sarà una partita…”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il derby della Capitale. Sarà la prima sfida tra Sarri e Gasperini sulle panchine rispettivamente di Lazio e Roma. "Sono due allenatori nuovi che hanno ancora bisogno di tempo per lavorare, per questo penso che sarà un match di attesa, quasi pauroso", a parlare è l'ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto, che ai taccuini de Il Messaggero ha detto la sua sulla gara. Contro il tecnico giallorosso, secondo lui, non sarà facile, visto che affrontarlo all'Atalanta era sempre complicato. "Ma nei derby cambia tutto, non si guarda la classifica. È come se fossero due gare secche durante l'anno", ha poi concluso specificando

