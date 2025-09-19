Lazio, Luis Alberto e gli inizi con Inzaghi: “Per me è come un padre. Tutto è cambiato…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Nell'ultima gara con il suo Al Duhail, Luis Alberto non ha incontrato solo Milinkovic-Savic, ma anche Simone Inzaghi, ora allenatore dell'Al-Hilal dopo l'esperienza all'Inter. Insieme hanno vissuto anni importantissimi alla Lazio: "Per me è come un padre, una persona fantastica. Così come Ripert, Cecchi e gli altri dello staff", ha detto lo spagnolo ai taccuini de Il Messaggero.

"Alla fine del 2016-17 volevo trovare un’altra possibilità visto che giocavo poco, ma sia Igli che Inzaghi mi dissero che dovevo rimanere perché sarei stato importante. Alla fine è andato tutto secondo i piani", ha raccontato. Ma a cambiare la sua storia è stata la Supercoppa vinta contro la Juventus, dove ha giocato come trequartista: "Mi stavo allenando bene da diversi mesi, poi il mister mi ha dato fiducia. Il resto lo conosciamo", ha concluso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.