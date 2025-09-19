Lazio, la sfida è anche contro Svilar: il portiere non ha mai perso un derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mile Svilar è l’uomo in più della Roma, il portiere premiato come migliore della scorsa stagione. Fino ad ora solo il tiro a giro di Simeone, nel ko con il Torino, è riuscito a superarlo e la Lazio sa che per bucare la sua porta servirà uno sforzo ancor maggiore.

La Lazio, infatti, lo conosce bene: contro i biancocelesti, Svilar ha vissuto alcuni dei suoi momenti più esaltanti. Come ricorda il Corriere dello Sport, nella gara d’andata dello scorso campionato ha protetto il vantaggio giallorosso fermando Castellanos e Guendouzi, al ritorno ha detto no a Romagnoli, Isaksen e Dia con interventi da campione. In tre derby disputati non ha mai perso: due vittorie e un pareggio.

Domenica però la storia può cambiare. La squadra di Sarri arriva con la necessità di una svolta, e scardinare il fortino di Svilar sarebbe la chiave per ribaltare equilibri e gerarchie cittadine. I biancocelesti lo sanno: per vincere un derby che vale molto più dei tre punti, serviranno cinismo e coraggio sotto porta.

