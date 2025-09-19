Lazio, Luis Alberto sul ritorno di Sarri: “È un maestro di calcio, ma la squadra..."

RASSEGNA STAMPA - È tornato Sarri. Dopo l'addio di Baroni, la Lazio quest'estate ha deciso di richiamare il Comandante in panchina, che aveva dato le sue dimissioni a marzo 2024. Sul suo ritorno nella Capitale si è espresso Luis Alberto ai microfoni de Il Messaggero: lui il tecnico biancoceleste lo conosce fin troppo bene.

"Deve avere determinati giocatori per fare il proprio calcio", ha detto. Sarri è tornato alla Lazio senza possibilità di fare acquisti e con una squadra che non è stata costruita per lui. "Però è un maestro e di sicuro troverà un modo per cambiare qualcosa in base al gruppo che ha, ma i giocatori dovranno mettersi a disposizione", ha concluso lo spagnolo.

