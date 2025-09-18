Jeda sicuro: "Sarri è l'ultimo dei problemi della Lazio! Diamogli tempo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore Jeda è stato intervistato dalla redazione di news.superscommesse.it per parlare di alcuni temi relativi al campionato di Serie A. Nello specifico si è espresso anche sulla Lazio e sul ritorno in panchina di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Sono convinto che l’allenatore sia l’ultimo dei problemi per la Lazio, ha perfettamente ragione. L’ambiente è depresso, la società ha quasi dato tutta la responsabilità al tecnico, gli ha passato la palla, visto il mercato bloccato che non ha permesso ai tifosi di parlare di altre cose. Sarri, lo sanno tutti, è un tecnico molto bravo, ma diamogli un pochino di tempo per operare in una piazza così complicata. La Lazio a volte ha fatto campionati contrassegnati da partenze stratosferiche e chiusure negative, ora magari partendo in sordina otterrà risultati migliori proprio con il passare del tempo. Se poi mi chiede un giudizio sulla rosa, le rispondo che è buona, ma un po’ risicata rispetto a quella delle altre big".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.