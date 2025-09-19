Lazio, l'ass. Onorato: "Derby alle 12:30 il fallimento dello Stato. Sul Flaminio..."

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Derby alle 12,30? Io credo che sia il fallimento dello Stato. Giocare alle 12.30 per paura, per prevenire o per affrontare in maniera più puntuale eventuali disordini tra tifoserie è una vergogna. Sinceramente da un governo che vince le elezioni promettendo più sicurezza e il pugno duro contro i violenti mi sembra una resa imbarazzante". Lo ha detto l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato a margine della presentazione del Mondiale Petanque a Roma, parlando del derby di domenica tra Lazio e Roma. "Una resa che non avviene solo a Roma, che avviene in tutta Italia e credo che troppa politica abbia connivenza con gruppi ultras - ha aggiunto -. Detto questo io rinnovo i complimenti al prefetto Giannini e al questore Massucci perché stanno facendo un lavoro straordinario, quindi la critica non è alle forze dell'ordine.

Certo, poi anche loro devono lavorare con le risorse che hanno, che secondo me sono scarse rispetto alle difficoltà del periodo storico che viviamo. E reputo del tutto vergognoso che uno sport bellissimo come il calcio debba essere inquinato da dei criminali, Roma, Milano, ovunque noi giriamo". Onorato ha concluso poi parlando degli stadi di Roma e Lazio: "Per quello della Roma il sindaco segue il dossier e a breve credo arriveranno ulteriori novità. Per quanto riguarda il Flaminio aspettiamo alcuni documenti che mancano per indire la conferenza dei servizi". (ANSA).

