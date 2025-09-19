Roma, Gasperini in difficoltà: il punto in vista del derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La preparazione al derby per Gasperini si sta rivelando più complicata del previsto. Il primo intoppo, riporta il Corriere dello Sport, è quello di Dybala che guarderà la sfida dalla tribuna dell’Olimpico. All’ex Juve si sono aggiunti Wesley e Hermoso. Il primo ha avuto problemi problemi gastrointestinali, il secondo ha alzato bandiera bianca per un affaticamento al polpaccio. Entrambi hanno saltato l’allenamento di ieri. Gli accertamenti svolti dal difensore hanno escluso lesioni, ma non è detto che sarà disponibile per la gara di domenica. La sua presenza o meno in campo oggi scioglierà ogni dubbio. In caso di forfait dello spagnolo, il tecnico può rispolverare Celik oppure affidarsi a Ghilardi. Il brasiliano, nonostante abbia bisogno di riposo, è atteso in campo per la seduta odierna che dovrebbe svolere regolarmente.

