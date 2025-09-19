Lazio - Roma, quasi 40mila tifosi biancocelesti. E la campagna abbonamenti...

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il derby, appuntamento più atteso della stagione dai tifosi. Una gara che non ha bisogno di presentazioni, niente conta più della Lazio. Ogni polemica è stata accantonata, i sostenitori saranno al fianco della squadra. Ai 29.136 abbonati, si legge sul Corriere dello Sport, vanno tolte le 4.500 tessere di Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est e aggiunti i 12mila tagliandi venduti fino a ieri sera. Complessivamente sono previste almeno 38mila presenze, numero che potrebbe aumentare nelle prossime ore. Dal conteggio, ovviamente, sono esclusi i tagliandi acquistati dai sostenitori della Roma.

La campagna abbonamenti, si legge sul quotidiano, dovrebbe essere riaperta dopo il derby. Il risultato può fare la differenza, si potrebbe centrare il record mai registrato dal 2004 in poi. Al momento, il numero delle tessere sottoscritte per questa stagione è il secondo dato dell’era Lotito battuto, negli ultimi ventuno anni, solo dai 30.333 abbonati della Serie A 2023/24.

