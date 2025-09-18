Ex Lazio | Petta svincolato dalla Primavera: ora è pronto a unirsi al Rimini

Salutata la Lazio, è pronta una nuova avventura. Andrea Petta, giovane centrale classe 2005, presto si unirà al Rimini dopo essersi svincolato in estate dalla Primavera biancoceleste. Insieme a lui voleranno in Serie C anche Bassoli, Falasco, Leoncini e Grubac, su cui la società sta ancora lavorando. A riportarlo è il Corriere Romagna.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.