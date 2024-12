PAGELLE Napoli-Lazio: la notte magica di Noslin! Gigot un gigante, che assist Pedro e Zac

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6,5: Può qualcosina in più (forse) sulla conclusione di Neres che porta al pareggio di Simeone. Si rifà, con interessi straordinari, sul tiro dello stesso attaccante che respinge con il piede: parata da hockey, riflessi e posizione perfetti.

LAZZARI 6,5: Neres lo salta secco in apertura, per fortuna abbassa la testa e non la mette dietro per Raspadori (solo soletto). Gioca comunque una buona partita, nella ripresa quasi trova il super gol con un destro violento incrociato.

GIGOT 7,5: Carica il collo e di testa pesca Noslin con una sponda perfetta. Si sta dimostrando affidabile e non solo nell’area di rigore della Lazio: assist che stappa la gara poco dopo il rammarico per il rigore fallito. Tosto fino alla chiusura, sta convincendo con continuità. Cattivo e puntuale.

PATRIC 6: Si addormenta sulla respinta di Mandas, fa almeno un passo in più prima di spazzare permettendo a Simeone di anticiparlo in scivolata. Nella ripresa è più in controllo, anche se l’argentino ci riprova di testa. Chiude una bella diagonale su Lukaku.

HYSAJ 7,5: Torna in campo a distanza di mesi dall’ultima volta, quando faceva ancora parte della lista per il campionato. Impatta bene contro la sua ex, ha un doppio merito nell’azione che porta al rigore: rende giocabile il passaggio di Mandas e poi serve Pedro in profondità. Intercetta pure il pallone del nuovo vantaggio biancoceleste, consegnato prontamente a Zaccagni. Prova da applausi.

ROVELLA 7: Utilizzato per esigenza, ma soprattutto per la squalifica che gli priverà il secondo round con il Parma. Ci prova da fuori, contrasta e strappa palloni, tipo quello di Parma sull’azione tanto contestata per la rete annullata.

DELE-BASHIRU 6,5: Ci mette un po’ a ingranare, a trovare la convinzione, più che la posizione. Cresce insieme alla personalità con il passare dei minuti. Quando aumentano gli spazi fa valere la progressione, uno dei suoi punti di forza.

Dal 73' CASTROVILLI 6: Bentornato in campo, mette minuti nelle gambe dopo lo stop.

TCHAOUNA 6,5: Suo il corner che sblocca la partita. Neres gli strappa un possesso che più doloroso non si può: il brasiliano arriva fino al limite e calcia costringendo Mandas alla respinta corta, raccolta da Simeone. Non si butta giù, però non arriva nemmeno la giocata di livello tanto attesa. Comunque qualche passo avanti.

PEDRO 7: Tacco d’autore per aprire la visuale al raddoppio di Noslin. Ha gli occhi dieto la testa, premia il compagno meglio posizionato, la sua giocata vale quanto la conclusione all’angolino dell’olandese. Unica leggerezza (piccola): poteva commettere fallo tattico su Neres sull’1-1 incassato. Mentalità e colpi da campione.

Dal 60' ISAKSEN 6: Un tiro in diagonale che esce di poco, si posiziona a sinistra nella mezzora finale.

ZACCAGNI 6,5: Uno dei pochi titolari in campo dall’inizio. Sbaglia il primo rigore con la Lazio, è un dettaglio banale in un’altra partita da trascinatore. Entra in tutte le azioni più pericolose e in quelle che portano ai gol, direttamente suo il cross per il tris di Noslin.

Dal 60' GUENDOUZI 6: Ricarica le energie a centrocampo, fa le prove per domenica.

NOSLIN 9: Nemmeno nel migliore dei sogni. Infila di testa il primo, manda al cinema Spinazzola e raddoppia, il terzo è un'altra incornata nella ripresa. Che rivincita per l’olandese, da stasera può svoltare la sua stagione: tre gol alla capolista che fanno volare la Lazio ai quarti.

ALL. BARONI 8: Scelte ponderate, altre obbligate. La Lazio passa il turno con merito e con gioco: non molla una competizione, punta al jackpot con ambizione, merita tutti i complimenti di questo mondo. Chapeau!