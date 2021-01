RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Giusto goderci la vittoria, la dedichiamo ai nostri tifosi"

Tre punti, 3-0 nel derby contro la Roma. Una partita perfetta quella della Lazio che questa sera ha letteralmente dominato la stracittadina con la rete di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Una vittoria importantissima che rilancia i biancocelesti in classifica a meno tre punti proprio dalla squadra di Fonseca. Queste le parole di mister Simone Inzaghi che ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

"Stasera è stata una vittoria importantissima, siamo l’unica squadra imbattuta in Europa, abbiamo lasciato qualche punto perché abbiamo avuto in un mese e mezzo 13 giocatori colpiti dal Covid e anche gli infortuni. Per 20 giorni abbiamo giocato con 12 giocatori anche negli impegni di Champions. Ora stiamo recupreando, anche se manca ancora qualcuno all'appello. Per quanto riguarada stasera è giusto godersela, i ragazzi l’hanno meritato per come sono enrati in campo, hanno giocato per 96 minuti con una grandissima concentrazione”.

“Abbiamo approcciato molto bene la gara. Rabbia e furore agonistico non devono mai mancare soprattutto in queste partite. Sono contento per i giocatori, per la società e soprattutto per i tifosi. Anche oggi non ci hanno fatto sentire soli, anzi sono venuti ad attenderci per darci l’imbocca al lupo per la partita e penso sia stato di ottimo auspicio".

