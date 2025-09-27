Signori: "La Lazio una famiglia. Tifosi? Meglio di dieci Scudetti!" - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ospite in Campidoglio in occasione della festa per i 40 anni di 'Lazialità', Beppe Signori è intervenuto ai nostri microfoni, ricordando la sua esperienza alla Lazio, talmente forte da farlo ancora emozionare. Ecco le parole dell'ex bomber biancoceleste ai nostri microfoni:

"Le emozioni sono sempre tante. Sono stati cinque anni e mezzo intensi, ho vissuto un'esperienza talmente forte che ancora oggi mi emoziono. Ho passato degli anni incredibili, a prescindere dalla vittoria del titolo di capocannoniere. Eravamo una famiglia e sentivamo questa maglia come una seconda pelle. Questi ricordi rimarranno indelebili. Quello che hanno fatto i tifosi per me è una cosa che vale più di 10 scudetti. Il gol più bello? Per quanto riguarda le emozioni, quello fatto al derby ne ha più di tutti. Però il più bello è stato quello di Lazio-Inter".

