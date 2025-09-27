Lazio, Sarri non parlerà prima del Genoa: niente conferenza stampa

Niente conferenza stampa prima del Genoa. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non parlerà alla vigilia della partita di Marassi, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma lunedì 29 settembre alle 20:45.

