Atalanta, Gomez: "Scudetto? Pensarci non è una follia..."

Quella per aggiudicarsi lo Scudetto di Serie A è una lotta a tre tra Inter, Juventus e Lazio. Ma secondo Alejandro Gomez, tra le squadre in lizza per il titolo occorre aggiungere anche l'Atalanta. In una diretta Instagram, il 'Papu' si è espresso in questo modo: "Probabilmente se non perdevamo qualche punto stupido potevamo avere 5 o 6 punti in più ed essere più vicini allo Scudetto. Mancano ancora 12 o 13 giornate. Per quello che facciamo non sarebbe una follia pensare allo Scudetto".

