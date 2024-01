Atalanta-Lazio, vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio a Bergamo dovrà vedersela da sola. La squadra di Maurizio Sarri in occasione della partita contro l'Atalanta del Gewiss Stadium, in programma il 4 febbraio alle ore 18.00, non potrà godere del supporto dei propri tifosi. Come si legge sul comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club bergamasco, le autorità competenti hanno deciso di negare l'accesso alla struttura a tutti i sostenitori residenti nella provincia di Roma:

"In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti: i residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio;